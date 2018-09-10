Родственница Скрипалей не прошла в Ярославскую областную думу

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Родственнице Сергея и Юлии Скрипалей Виктории, которая баллотировалась в Ярославскую облдуму по партийным спискам "Справедливой России", не удалось стать депутатом.



"В состав областной думы я не прошла, но оцениваю свое выступление хорошо. Для меня это первое участие в выборах", - заявила Скрипаль "Интерфаксу".



Она отметила, что активную избирательную кампанию не вела.



Скрипаль возглавляла список "Справедливой России" в 10 округе (Фрунзенский район Ярославля). "Эсеры" разделили четвертое место с "Коммунистами России" с результатом 6,4%. На первом месте в этом округе "Единая Россия" с 40,4%.

Как сообщалось, пять партий получат представительство в Ярославской облдуме: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.



В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение двоим россиянам по этому делу. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов