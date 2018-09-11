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Часть школьного здания обрушилась в иркутском селе

Пострадавших нет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Переход между двумя корпусами школы обрушился во вторник утром в селе Уян Куйтунского района Иркутской области, пострадавших нет, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня утром в ЕДДС поступила информация об обрушении части теплого перехода между корпусами в школе Уяна. Никто из учащихся и персонала не пострадал. На место выехала оперативная группа из райцентра Куйтун, в составе которой сотрудник МЧС", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, обрушившийся переход не эксплуатировался, поскольку находился в аварийном состоянии.

В сельской администрации агентству сообщили, что обрушение произошло около 9:00 местного времени. После ЧП занятия в школе были отменены, дети отпущены по домам.

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Теги: Россия, Иркутская область

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