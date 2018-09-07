В четырех районах Хабаровского края ввели режим ЧС из-за последствий тайфуна "Джеби"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края принял решение ввести режим ЧС в четырех районах региона из-за последствия тайфуна "Джеби", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По решению главы региона, в Николаевском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ульчском муниципальных районах вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас в районах, пострадавших от стихии, убирают поваленные деревья и восстанавливают разрушенные здания.

"Во время циклона ветер серьезно повредил кровлю в школе и детском саду в Советской Гавани. В поселке Лазарев Николаевского района повреждено здание местной больницы, а в поселке Дуди Ульчского района - дизельной электростанции. В Советской Гавани, где ремонт школы займет не меньше месяца, дети временно переведены в другие учебные заведения", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, ход лечения троих жителей края, пострадавших от разгула стихии проконтролирует лично министр здравоохранения региона. Хабаровские врачи уже оказали своим коллегам в районах, где находятся пострадавшие, консультативную помощь.

Как сообщалось, циклон "Джеби" обрушился на регион 5 сентября. Непогода нарушила электроснабжение 20 населенных пунктов в шести районах края. Без света остались свыше 30 тысяч человек. По данным на 7 августа, электроснабжение восстановлено почти во всех населённых пунктах.

В свою очередь, по информации синоптиков, в настоящее время к Хабаровскому краю подошел еще один циклон. По всей территории региона идут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере края. В ближайшие сутки ливни накроют Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы. Из-за похолодания дождь там может смениться на мокрый снег.