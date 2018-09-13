Москва официально не сообщала Лондону, что идентифицировала обвиняемых по "делу Скрипалей" россиян

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона не информировала Лондон о том, что идентифицировала двух россиян, обвиняемых британской стороной в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, сообщили в посольстве РФ в Великобритании.

Отвечая на вопрос о том, информировала ли Москва Лондон о том, что нашла двух фигурантов "дела Скрипалей", "Интерфаксу" сказали в дипмиссии, что "посольство официально (путем направления дипломатической ноты) не информировало".

В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение по "делу Скрипалей" двум россиянам. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

В среду президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - сказал Путин.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.