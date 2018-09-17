На Алтае опрокинулся пассажирский автобус

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус в ночь на понедельник опрокинулся на 101 км автодороги "Павловск-Ребриха-Буканское" Мамонтовского района Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.

"По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок", - говорится в сообщении.

Автомобилями скорой медицинской помощи пострадавшие с травмами различной степени тяжести направлены в районную больницу. О количестве пострадавших не сообщается.