Что случилось этой ночью: понедельник, 17 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Приморье разгорается скандал вокруг второго тура губернаторских выборов. По результатам обработки 95% протоколов лидировал коммунист Андрей Ищенко; однако, как только об этом стало известно, его противник, действующий врио губернатора единоросс Андрей Тарасенко стал сокращать отставание и на момент подсчета 99% протоколов вырвался вперед. По последним данным, у Тарасенко 49,55% голосов, у Ищенко - 48,06%.

Кандидат от КПРФ заявил о масштабных фальсификациях и объявил бессрочную голодовку. Действующий глава региона выдвинул оппоненту встречные претензии, обвинив коммунистов в подвозе избирателей и скупке голосов. По словам представителя Тарасенко, наблюдатели от КПРФ мешали работе избиркомов. "Только когда они устали, комиссия нормально начала работу", - заявил он. С его слов, выяснилась и причина внезапной победы Тарасенко: множество бюллетеней, которые наблюдатели сочли недействительными, оказались "нормальными", обеспечив "отрыв" единороссу.

- В итальянском ресторане Prezzo в Солсбери стало плохо двум посетителям. Приехала скорая, полиция и другие экстренные службы; заведение оцепили, пострадавшим начали оказывать помощь на месте, других посетителей долгое время не выпускали. Полиция заявила, что результаты обследования не показали ничего, похожего на "Новичок"; однако в соцсетях стали распространяться панические настроения, связанные с тем, что Prezzo расположен всего в трехстах метрах от Zizzi, где в день отравления обедал с дочерью Сергей Скрипаль; кроме того, начал распространяться слух, что как минимум один из пострадавших - "русский".

- Заниматься финансами "Роскосмоса" будет нынешний заместитель главы ФАС Максим Овчинников; по сведениям "Коммерсанта", он уже написал заявление об увольнении.

- В Краснодарском крае и на Алтае произошли аварии с пассажирскими автобусами; обошлось без жертв.