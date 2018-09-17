Тимакова рассказала о планах на посту зампреда Внешэкономбанка

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, проработавшая на этом посту 10 лет, рассказала, чем планирует заниматься в новой должности заместителя председателя Внешэкономбанка.

"У Игоря Шувалова есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий. Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой. Команда, которая это будет делать, формируется, и Игорь Шувалов предложил мне помимо GR (Government Relations - отношения с властью) и корпоративной благотворительности и эту зону ответственности", - заявила Тимакова в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в понедельник.

По словам Тимаковой, в какой-то момент она поняла, что все, что она могла сделать на посту пресс-секретаря премьер-министра, она сделала.

"Прошлой осенью я сказала Дмитрию Медведеву, что после завершения нового политического цикла - избрания президента и утверждения нового состава правительства - хотела бы сменить род деятельности и попробовать себя вне пределов госслужбы. Так и произошло", - сказала Тимакова.

Пресс-секретарь главы правительства Тимакова 6 сентября сообщила, что покинет этот пост. Ее место займет Олег Осипов.