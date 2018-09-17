Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем премьер-министра РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Назначение Олега Осипова пресс-секретарем премьер-министра Дмитрия Медведева вместо Натальи Тимаковой, уходящей в ВЭБ, оформлено официально.

Глава правительства подписал два распоряжения - об освобождении Тимаковой от должности в связи с переходом на другую работу и о назначении Осипова, сообщил журналистам новый пресс-секретарь премьера в понедельник.

Согласно распоряжению, должность Осипова звучит так же, как у Тимаковой: пресс-секретарь премьер-министра - замглавы аппарата правительства.

Тимакова ранее сообщила, что намерена перейти на должность заместителя председателя ВЭБа.

Осипов до последнего времени занимал должность первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня". В свое время Осипов входил в так называемый "кремлевский пул" журналистов, освещающих деятельность президента РФ.