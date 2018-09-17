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Уроженка Дагестана получила условный срок за участие в деятельности ИГ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно 22-летнюю уроженку Дагестана Викторию Будайханову за участие в деятельности ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Будайханову виновной. Назначить наказание в виде пяти лишения свободы условно с ограничением свободы в виде 1 года и 6 месяцев и испытательным сроком в виде 3 лет после отбытия основного наказания", - огласил решение судья.

Суд также переквалифицировал действия Будайхановой с части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") на часть 2 статьи 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ").

Ранее прокурор заявила в суде, что Будайханова вступила в первый брак до вступления в силу федерального закона о признании ИГИЛ запрещенной в РФ террористической организацией. Таким образом, на момент вступления обвиняемой в ИГИЛ, организация не была признана незаконной и запрещенной в РФ.

Подсудимая, которая находилась под стражей, была освобождена в зале суда.

Принимая решение, суд принял во внимание степень участия подсудимой в вооруженном формировании, ее поведение во время предварительного следствия, наличие малолетнего ребенка, а также ряд других смягчающих обстоятельств.

После оглашения, защита заявила, что не будет обжаловать приговор.

Как установлено следствием и судом, в период с июня 2014 года по сентябрь 2017 года Будайханова, находясь на территории Сирии, участвовала в деятельности ИГИЛ, "способствовала увеличению численности и боеспособности ее участников, дала организации клятву верности, прошла специальный курс и овладела способностями и соответствующими знаниями по применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ".

Подсудимая в 2017 году была взята в плен правительственными сирийскими войсками, которые передали ее российским властям.

Как ранее рассказала "Интерфаксу" мать Будайхановой Зиера, находясь на территории Сирии, ее дочь пребывала постоянно в каком-то помещении, поскольку женщинам на улице появляться было запрещено, где вела домашнее хозяйство. "Ни в каких акциях, операциях и боевых действиях на стороне ИГИЛ участие не принимала", - подчеркнула мать подсудимой.

Как ранее сообщалось в СМИ, Будайханова была среди женщин, доставленных в Грозный из Сирии 13 ноября 2017 года. Она вернулась в Россию с дочерью, после возвращения женщину задержали сотрудники ФСБ и доставили в Махачкалу, а 8 декабря этапировали в Москву. Будайханова находилась в розыске с 2016 года по подозрению в причастности к террористам.

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Теги: Дагестан, Виктория Будайханова

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