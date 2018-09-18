Клинцевич призвал власти РФ поставить вопрос о воздушном пространстве Сирии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Израиль поздно предупредил РФ об ударе по объектам в Сирии, поэтому несет прямую ответственность за сбитый Ил-20 и гибель 15 российских военнослужащих, заявил "Интерфаксу" член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Я думаю, нашим военным нужно достаточно жестко поставить вопрос о порядке действий в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул сенатор, добавив, что "анализ этой трагедии нужно провести, Россия не имеет права спустить этот инцидент на тормозах".

По словам Клинцевича, российский самолет-разведчик "совершал облет по ранее установленному плану". Он подчеркнул, что российская сторона была поздно предупреждена об ударе по Сирии.

Сенатор считает, что в данном случае "израильские ВВС являются провокаторами и причиной смерти наших 15 военнослужащих". "Я это расцениваю именно так - не больше и не меньше", - сказал Клинцевич.

Сенатор напомнил, что находящиеся на вооружении сирийской армии системы были поставлены в 60-70-е годы еще бывшим СССР.

"Думаю, что в ближайшее время военные проанализируют ситуацию и внесут конструктивные предложения", - отметил он.

Российский самолет-разведчик Ил-20 пропал над Средиземным морем вечером 17 сентября. Как сообщили в Минобороны РФ, самолет был сбит сирийскими ПВО, которые отражали удары израильской авиации. Как констатировали в военном ведомстве, Израиль слишком поздно предупредил Москву об ударе, а его истребители прикрывались Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих.