Суд признал законной блокировку Роскомнадзором прокси-сервисов для Telegram

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании-владельца прокси-сервиса для мессенджера Telegram TgVPN о признании незаконными действий Роскомнадзора, который заблокировал ряд доменных и сетевых имен, используемых ресурсом, сообщил "Интерфаксу" юрист организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

"Судебный процесс прошёл с грубыми нарушениями Арбитражного процессуального кодекса. Все заседание свелось к тому, что суд выслушал специалистов высокочастотного центра, которых привлек РКН и, минуя стадию прений сторон, удалился в совещательную комнату, а через десять минут уже огласил решение об отказе в удовлетворении наших требований", - сказал юрист.

Он отметил, что в ближайшее время на сегодняшнее решение будет подана апелляционная жалоба.

В иске заявитель просил признать незаконными действия Роскомнадзора по включению доменов и IP-адресов в Единый реестр (запрещенных сайтов) и обязать регулятор исключить указанные адреса из реестра.

Как отмечалось в иске, по мнению заявителя, "принятие Роскомнадзором решения о включении указанных ресурсов, принадлежащих заявителю в Единый реестр, привело к нарушениям в работе ресурсов, в том числе и недоступности сервиса пользователями из РФ".

В заявлении отмечается, что на ресурсах отсутствует информация о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность различных террористических организаций и незаконных формирований, "как это указано в уведомлениях Роскомнадзора об ограничении доступа к информационным ресурсам".

"Вместе с тем следует отметить, что на всех вышеуказанных ресурсах, кроме tgvpn.com, отсутствовала вообще какая-нибудь информация, так как эти ресурсы осуществляют лишь техническую функцию и не отвечают на веб-запросы пользователей", - сказано в иске.