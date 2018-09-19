Сайдик назвал Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире, заявил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Рабочей группой по безопасности обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования. Отмечалось, что восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире", - сказал Сайдик в среду на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

В связи с этим координатор группы по безопасности Эртугрул Апакан "подчеркнул важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему", продолжил спецпредставитель ОБСЕ.