Порошенко сообщил о гибели 18 украинских военных в Донбассе за август

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за август в Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих.

"Мы имеем террористические обстрелы со стороны России. Только за август погибли 18 украинских воинов, было большое количество раненых", - сказал Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Soreide) в четверг в Киеве.

Он поблагодарил Сёрейде за то, что она посетила в среду Донбасс и побывала в Мариуполе.

Российская сторона неоднократно отвергала схожие претензии Киева и отрицала присутствие российских войск в Донбассе.