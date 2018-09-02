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В ДНР заявили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики фиксирует переброску иностранных военнослужащих на подконтрольную Украине территорию Донбасса, сообщил на брифинге начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Данил Безсонов

"Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населенного пункта Урзуф. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ (Объединенная тактическая группировка - ИФ) "Восток"",- сказал он.

По его словам, прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции со стороны вооруженных сил Украины.

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Теги: Украина, ДНР, Донбасс

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