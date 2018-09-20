Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Кармаскалинском районе Башкирии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в четверг.

"Сотрудники МЧС России извлекли двух пострадавших, они доставлены в ЦРБ Кармаскалинского района. Обнаружены тела двоих погибших", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Минздрава республики "Интерфаксу" сообщили, что состояние двоих пострадавших оценивается как средней тяжести.

На сайте ГУ МЧС по Башкирии сообщается, что информация о хлопке бытового газа в жилом кирпичном одноэтажном доме на четыре квартиры в селе Улукулево поступила в 5:00 по московскому времени. Произошло обрушение двух квартир, пожара не было. В доме проживали восемь человек, детей среди них не было.

В настоящее время проводится разбор завалов. На месте работают психологи и кинологи. Организован пункт временного размещения. В чрезвычайном ведомстве организована работа оперативного штаба, ведется постоянный мониторинг обстановки.