Женщина и двое детей погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожар в квартире пятиэтажного дома в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привел к гибели женщины и двоих детей, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемир Беров в пятницу.

"В 05:01 поступило сообщение, что в городе Баксан, по улице Ленина произошел пожар на 3 этаже 5-этажного жилого дома, в 05:17 пожар локализован", - говорится на сайте ГУ МЧС по КБР.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР добавил, что в результате пожара есть погибшие.

"Горела квартира 60 кв м, погибли женщина и двое детей", - сказал Беров.