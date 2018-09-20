СКР не приступал к проверкам по фактам нарушений на выборах главы Приморья

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следствие отрицает информацию о начавшихся проверках по фактам нарушений, допущенных в ходе выборов губернатора Приморского края.

"В настоящее время следственными органами следственного управления проверки по сообщениям, связанным с выборами губернатора Приморского края, не проводятся, уголовные дела не расследуются", - сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю, комментируя информацию СМИ.

Отмечается, что ранее поступившие в следственное управление обращения о нарушении избирательного законодательства направлены в избирательную комиссию Приморского края для рассмотрения в соответствии с компетенцией.

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

В четверг избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Как сообщила секретарь крайизбиркома Татьяна Камаева, в избирком поступили более 200 жалоб, из них 115 касаются подкупа и подвоза граждан штабом Ищенко. Данные жалобы были направлены в правоохранительные органы.

Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца.