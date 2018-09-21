Страдающая эпилепсией участница протестной акции в Екатеринбурге отпущена из-под стражи

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга освободил участницу акции протеста против повышения пенсионного возраста Ирину Норман, которая страдает эпилепсией, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в суде.

"(Суд - ИФ) прекратил исполнение постановление судьи от 12 сентября 2018 года о назначении административного наказания в виде административного ареста на 15 суток по состоянию здоровья", - сказал представитель суда.

Ирина Норман получила 15 суток ареста за участие в акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, которая не была санкционирована властями.

Накануне стало известно, что Европейский суд по правам человека запросил у России документы о состоянии здоровья Норман.

В воскресенье, в единый день голосования на выборах, в ряде российских городов прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным полиции, в Москве в приняли участие две тысячи человек, в Петербурге - порядка 1,2 тыс. человек. В Екатеринбурге, по данным свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, были задержаны порядка 30 человек, многие из них были вскоре отпущены из полиции.