Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в городах Дальнего Востока

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Митинги, организованные КПРФ, прошли в субботу во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске, передают корреспонденты агентства "Интерфакс".

Во Владивостоке активисты КПРФ собрались на несанкционированный митинг на привокзальной площади. Акция проходит под требованиями отменить проект пенсионных изменений. Еще одна тема митинга — нарушения во втором туре выборов губернатора Приморского края, состоявшегося 16 сентября. В руках митингующие держали красные флаги и плакаты, выражающие их позицию.

По словам первого секретаря приморского краевого комитета КПРФ Анатолия Долгачева, коммунисты подавали заявку заранее. "Но еще до результатов второго тура нам запретили, отправили нас на Вторую речку, мы не согласились", - сказал он.

В Хабаровске коммунисты хотели устроить шествие против пенсионной реформы, но шествие им не согласовали, рассказал первый секретарь хабаровского краевого отделения КПРФ Александр Громов. В итоге санкционированный митинг состоялся на Комсомольской площади Хабаровска.

В Южно-Сахалинске санкционированный митинг КПРФ прошел без эксцессов.

Митингующие требовали проведение референдума по изменению пенсионной системы и собирали подписи в его поддержку.