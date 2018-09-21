Главные новости
В РоссииПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестованВ миреКитай счел незаконными санкции США из-за покупки российских С-400 и самолетов Су-35В РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста
В России

В Мурманской области возбудили дело после отравления школьников приманкой для грызунов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников ядоприманкой для грызунов, сообщает региональное управление СКР в пятницу.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности).

По данным следователей, 11 сентября третьеклассники школы имени Воронина в городском поселении Ревде (Ловозерский район) нашли свертки с ядоприманкой. Из интереса дети съели найденные приманки, часть детей принесли этот яд домой. В результате медицинская помощь потребовалась семи школьникам, которые обратились в больницу с признаками отравления.

"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркивают в СУ СКР.

Следователи отмечают, что ядоприманка в нарушение санитарно-эпидимиологических требований была разложена по школе в бумажных пакетах без какой-либо маркировки. Кроме того, нет расписки, что персонал школы принял места размещения яда, а исполнитель работ - ООО "Центр дезинфекции" - контролировал места раскладки приманок для грызунов. В результате был нарушен порядок проведения дератизационных мероприятий и контроль за их проведением, отмечается в сообщении.

В рамках следствия изъята документация в "Центре дезинфекции" по договорам подряда услуг дезинсекции. Согласно этим документам, в последний раз яд для грызунов был разложен в ревдинской школе еще во время летних каникул - 14 августа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мурманская область

Новости по теме

В России
Женщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузовЖенщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузов
Минтруд пересмотрит список из 456 "запрещенных" для женщин профессийПодробнее
 Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста
Общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельностиПодробнее
 Подрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестованПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестован
Бенефициар строительной компании "Инженерные системы" Сергей Сластихин обвиняется в миллионных хищенияхПодробнее
 Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в СирииИзраиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии
Израильские военные представили в Москве итоги расследования о сбитом сирийской ПВО российском самолетеПодробнее
На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"
В Минобороны подчеркнули, что экспортная продукция такими системами не оснащаетсяПодробнее
 В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме
Суд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении делПодробнее
 Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноПамфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно
Глава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможнымПодробнее
 Приморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора края
Крайизбирком поставил под сомнение результаты голосования во втором туреПодробнее
 Трехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май
Предложение Минтруда должно утвердить российское правительствоПодробнее
 В новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и Ищенко
Элла Памфилова пояснила, что результаты были обнулены, поэтому будет объявлен не третий тур, а новые выборы, в которых смогут участвовать не только кандидаты, прошедшие во второй турПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестованВ миреКитай счел незаконными санкции США из-за покупки российских С-400 и самолетов Су-35В РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаЭкономикаКрымский Генбанк тайно получил от ЦБ 20 млрд рублейВ РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаСпортМакгрегор и Нурмагомедов провели пресс-конференцию перед боем

Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Лавров назвал санкции США следствием кризиса долларовой системы

Еще один корабль НАТО вошел в Средиземное море

Tesla покинул пятый топ-менеджер за месяц

Бегство топ-менеджеров совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска и интересом со стороны Минфина США и SEC Подробнее

Жириновский заявил об угрозах в адрес кандидата в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР

В Мурманской области возбудили дело после отравления школьников приманкой для грызунов

Fitch понизило прогноз роста глобального ВВП на 2019 год из-за торгового спора США и КНР

В Белоруссии решили создать грузовой электромобиль

В Нью-Йорке найдены пять человек с ножевыми ранениями

Женщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузов

Женщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузовМинтруд пересмотрит список из 456 "запрещенных" для женщин профессий Подробнее

Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Суд отказал банку "Открытие" в мерах обеспечения по искам к 9 бывшим топ-менеджерам

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 сентября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');