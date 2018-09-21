В Мурманской области возбудили дело после отравления школьников приманкой для грызунов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников ядоприманкой для грызунов, сообщает региональное управление СКР в пятницу.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности).

По данным следователей, 11 сентября третьеклассники школы имени Воронина в городском поселении Ревде (Ловозерский район) нашли свертки с ядоприманкой. Из интереса дети съели найденные приманки, часть детей принесли этот яд домой. В результате медицинская помощь потребовалась семи школьникам, которые обратились в больницу с признаками отравления.

"В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркивают в СУ СКР.

Следователи отмечают, что ядоприманка в нарушение санитарно-эпидимиологических требований была разложена по школе в бумажных пакетах без какой-либо маркировки. Кроме того, нет расписки, что персонал школы принял места размещения яда, а исполнитель работ - ООО "Центр дезинфекции" - контролировал места раскладки приманок для грызунов. В результате был нарушен порядок проведения дератизационных мероприятий и контроль за их проведением, отмечается в сообщении.

В рамках следствия изъята документация в "Центре дезинфекции" по договорам подряда услуг дезинсекции. Согласно этим документам, в последний раз яд для грызунов был разложен в ревдинской школе еще во время летних каникул - 14 августа.