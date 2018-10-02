Около 800 человек эвакуировали из школы в Краснодаре из-за распыления перцового газа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Около 800 учащихся и преподавателей средней школы в Краснодаре пришлось эвакуировать во вторник утром из-за распыленного в помещениях газа из баллончика, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 11:00 по московскому времени поступило сообщение из средней общеобразовательной школы №35 в Центральном округе Краснодара о том, что в одном из помещений распылено неизвестное вещество, предположительно, перцовый газ из баллончика. На место незамедлительно выехали сотрудники оперативных служб и медики", - сказал сотрудник пресс-службы.

"В настоящее время на месте продолжаются проверочные мероприятия. Занятия в школе временно приостановлены", - добавил собеседник агентства.

Информированный источник, в свою очередь, сообщил агентству, что некоторые дети пожаловались "на острое недомогание - кашель, резь в глазах".

"По предварительным данным, для более детального осмотра врачами с места происшествия в медицинские учреждения были доставлены порядка 16 учащихся. Угрозы их жизни и здоровью нет", - сказал источник.