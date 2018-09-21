Лавров назвал санкции США следствием кризиса долларовой системы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Новые санкции США, в том числе вторичные, являются проявлением недобросовестной конкуренции и свидетельствуют о кризисе долларовой системы в расчетах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Думаю, что в очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала, и доверие к доллару падает очень резко", - подчеркнул глава МИД РФ на пресс-конференции после переговоров со своим боснийским коллегой Игорем Црнадаком.

"Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц - мы перестали чему-либо удивляться", - добавил российский министр .

Говоря о санкциях в отношении компании "Сухой" и заводов в Комсомольске-на-Амуре, Лавров назвал их "проявлением нечистоплотной конкуренции".

Он отметил, что серьезные международные проблемы, затрагивающие многих членов международного сообщества, не первый раз становятся заложниками электоральных циклов. "Доверие к принципам международной валютно-финансовой системы подорвано очень серьезно, и все больше и больше стран выступают за то, чтобы избежать какой-либо зависимости от этой валютно-финансовой системы", - заключил Лавров.

Сергей Лавров заверил, что Москва сделает соответствующие выводы после того, как Вашингтон объявил о введении новых, в том числе вторичных, санкций, и примет меры для того, чтобы снизить зависимость от США. "Все больше и больше наших партнеров в Азии, Латинской Америки начинают исходить из таких же подходов, и думаю, это движение будет только крепнуть", - подчеркнул глава МИД РФ.

Вашингтон в четверг объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями. В документе отмечается, что обнародованные меры Госдепартамента США направлены не на подрыв военных возможностей каких-либо стран, а на то, чтобы наложить расходы на Россию "в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс США, ее неприемлемое поведение на востоке Украине и другую злонамеренную деятельность".