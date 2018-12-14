Глава Росрыболовства на встрече с Путиным предложил создать российскую рыбную биржу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство предлагает создать в России рыбную биржу, через которую компании смогут реализовывать свою продукцию. Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас большие перспективы с точки зрения организации рыбной биржи. Потому что мы хотим всю ту, что сейчас, рыбную продукцию наиболее востребованную, которая продается на азиатских аукционах, хотим перевести под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку", - сказал Шестаков.

Он отметил, что для реализации данных планов необходимо создание инфраструктуры, в частности, логистических площадок.

По словам Шестакова, за девять месяцев 2018 года Росрыболовство отмечает поступление налогов от отрасли порядка 34 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

"По производству продукции аквакультуры также есть рост. За девять месяцев у нас на 6% идет рост по производству аквакультуры. Это все, конечно, благодаря тому, что принят новый закон об аквакультуре. И мы наращиваем количество участков, предоставленных в пользование, именно для разведения товарной рыбы", - сказал Шестаков.

По его словам, активно идет и развитие марикультуры, особенно в Приморском крае и в Крыму.

Путин поинтересовался, в чем заключается особая ценность данных продуктов. "Это - трепанг, востребованный на азиатских рынках; в приморских городах - это устрицы, морской гребешок. Конечно, вся эта продукция более такая ценная и стоимость ее выше", - рассказал глава Росрыболовства.

Он подчеркнул, что в Крыму активно разводят устриц и мидий, однако там рыбаки сталкиваются с рядом трудностей. "Конечно, есть определенные трудности, связанные с предоставлением акваторий в пользование и земельных участков. Но, в целом развитие все равно динамично идет", - заявил Шестаков.