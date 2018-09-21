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Политолог объяснил снятие кандидатуры Зимина в Хакасии давлением Москвы и "приморским казусом"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Решение действующего главы Хакасии, кандидата от "Единой России" Виктора Зимина снять свою кандидатуру с выборов главы региона, второй тур которых должен был пройти в ближайшее воскресенье, принято под давлением Москвы с целью избежания ситуации, сложившейся в Приморье, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Очевидно, что это правильный поступок. Если господин Зимин не мог обеспечить честность и чистоту своей победы, нужно снимать свою кандидатуру. Также очевидно, что серьезное давление было из Москвы: администрация президента и Центризбирком сейчас заинтересованы, чтобы выборы проводились честно, чисто и открыто", - заявил Чеснаков в пятницу "Интерфаксу".

По оценке политолога, давление преследовало цель избежать развития событий по "приморскому" сценарию. "Думаю, на Зимина здесь было давление, чтобы не повторилось никаких казусов, как в Приморье. Поскольку ряд старых губернаторов не могут добиваться победы политическими методами, и привыкли работать с помощью административного ресурса, то Зимин понял, что это бесперспективно. И решил снять свою кандидатуру", - сказал собеседник агентства.

Он считает, что "фактор Москвы, фактор влияния на кампанию нового курса, связанного с обеспечением законности, сыграл принципиальную роль", - сказал политолог.

В пятницу вечером стало известно, что глава Хакасии Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Теперь, как ожидается, второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели. В нем, как предполагается, примет участие занявший в первом туре первое место первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов и лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, оказавшийся по количеству голосов на третьем месте.

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Теги: Хакасия, Виктор Зимин

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