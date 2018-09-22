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Дату выборов главы Хакасии назначат в субботу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Избирком Хакасии в субботу, 22 сентября, примет решение о назначении даты выборов главы региона, сообщили в минувшую пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-центре республиканского избиркома.

"Мы будем принимать решение не ранее завтрашнего утра. Заявление будет сделано обязательно. Дата будет назначена на период по истечению 14 дней с сегодняшнего дня, в воскресенье - голосование проводится только в этот день", - сказали в пресс-центре.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался А.Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — Александр Мяхар с 6,61%.

Предполагалось, что во втором туре 23 сентября будут участвовать Виктор Зимин и Валентин Коновалов, однако в пятницу вечером стало известно, что Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики.

Теперь, как ожидается, во втором туре примет участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат, занявший 3 место в первом туре. Это лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин.

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Теги: Россия, Хакасия

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