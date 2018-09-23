В России

В петербургском метро впервые родился ребенок

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники петербургского метрополитена в воскресенье были вынуждены принимать роды, которые начались у пассажирки прямо в подземке.

Родился мальчик, сообщает пресс-служба метро.

"У нас хорошая новость! На станции Технологический институт в 13:45 родился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции", - говорится в сообщении.

"Сейчас малыш и мама в больнице, и с ними все хорошо! - отмечает пресс-служба. - Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!".

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Теги: Петербург
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