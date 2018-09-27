Мать "метромалыша" отказалась от него

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ребенок, который родился в воскресенье в петербургском метро, остался без матери, сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

"Рождение под землей - это не единственное испытание, которое придется пройти новорожденному. Как стало известно уполномоченному, мама ребенка приняла решение отказаться от своего сына. К этому её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем", - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

"Метромалыш" накануне был выписан из роддома и помещен в больницу. В ближайшее время будет решаться вопрос о семейном устройстве мальчика.

23 сентября сотрудники петербургского метрополитена станции "Технологический институт" были вынуждены принимать роды, которые начались у пассажирки прямо в подземке.

"Это первый "метромалыш", который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!" - отмечала пресс-служба метрополитена.