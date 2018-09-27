В России

Мать "метромалыша" отказалась от него

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ребенок, который родился в воскресенье в петербургском метро, остался без матери, сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

"Рождение под землей - это не единственное испытание, которое придется пройти новорожденному. Как стало известно уполномоченному, мама ребенка приняла решение отказаться от своего сына. К этому её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем", - отмечает пресс-служба.

Сообщается, что у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

"Метромалыш" накануне был выписан из роддома и помещен в больницу. В ближайшее время будет решаться вопрос о семейном устройстве мальчика.

23 сентября сотрудники петербургского метрополитена станции "Технологический институт" были вынуждены принимать роды, которые начались у пассажирки прямо в подземке.

"Это первый "метромалыш", который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!" - отмечала пресс-служба метрополитена.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петербург

Новости по теме

В России
Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
 Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО
О замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствиеПодробнее
 Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаПротив челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных заваловПодробнее
Медведев заявил о достижении Россией исторического максимума по продолжительности жизниМедведев заявил о достижении Россией исторического максимума по продолжительности жизни
Премьер подчеркнул, что для дальнейшего роста показателя нужно развивать медицинуПодробнее
 Госдума приняла закон о пенсионной реформеГосдума приняла закон о пенсионной реформе
Возраст выхода на пенсию будет увеличен на пять летПодробнее
 В Минтруде РФ опровергли сообщения об отказе от термина "инвалид"В Минтруде РФ опровергли сообщения об отказе от термина "инвалид"
В министерстве уточнили, что пересмотру подлежит определение этого понятияПодробнее
 Суд не стал привлекать Mail.ru и Rutube третьими лицами по искам телеканалов "Газпром-медиа" к "Яндексу"Суд не стал привлекать Mail.ru и Rutube третьими лицами по искам телеканалов "Газпром-медиа" к "Яндексу"
ТНТ, ТВ3, "Супер" и 2Х2 подали иски из-за появления пиратских версий их сериалов в поисковой выдачеПодробнее
 В Минтруде задумались о замене термина "инвалид"В Минтруде задумались о замене термина "инвалид"
Новый термин определят с учетом результатов исследования Федерального бюро медико-социальной экспертизыПодробнее
 У бывшего губернатора Приморья появился вариант трудоустройстваУ бывшего губернатора Приморья появился вариант трудоустройства
Есть вероятность, что после отставки ему предложат пост в Министерстве транспортаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКремль прокомментировал расследование о Боширове-ЧепигеВ РоссииСуд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянВ РоссииГосдума приняла закон о пенсионной реформеСпортЧемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в ГерманииВ миреПравительство Индии приняло окончательное решение о покупке С-400В РоссииВ Минтруде РФ опровергли сообщения об отказе от термина "инвалид"

Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт

Что произошло за день: четверг, 27 сентября

Дума окончательно одобрила пенсионную реформу, сестер Хачатурян выпустили из СИЗО, УЕФА выбрал страну - хозяйку Евро-2024 Подробнее

Московский зоопарк покажет редких рептилий, пострадавших от рук контрабандистов

Фотохроника 27 сентября

Фотохроника 27 сентября6 фото

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле потушили

Главу совета директоров Samsung обвинили в помехах работе профсоюзов

Суд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян

Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянИм избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия Подробнее

В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Минфине РФ создали департамент по противодействию санкциям

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');