Кандидат от ЛДПР Сипягин вышел вперед на выборах губернатора Владимирской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин лидирует во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчета 0,41% голосов.

Согласно данным Центризбиркома, в настоящее время Сипягин набирает 58,56% голосов, а его конкурент, действующий губернатор Светлана Орлова - 36,73%.

После подсчета 0,1% бюллетеней с результатом в 52,13% голосов лидировала Орлова, у Сипягина было 42,67%.

Как сообщали в региональном избиркоме, нарушений, которые могли бы повлечь за собой отмену результатов как на отдельных участках, так и всего голосования во втором туре выборов губернатора Владимирской области, пока не зафиксировано.