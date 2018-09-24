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Жители Северных Курил оказались без транспортного сообщения с Камчаткой

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Жители острова Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области) оказались без транспортного сообщения с Камчаткой из-за ремонта судна "Гипанис" и требования авиакомпании поднять тарифы на перевозку пассажиров вертолетом, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" мэр Северо-Курильского района Александр Серебряков.

"В воскресенье днем судно "Гипанис" пришло с пассажирами на борту из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск и при швартовке врезалось носовой частью в пирс. Место повреждения залатали на месте, после чего судно отправилось на ремонт в Петропавловск-Камчатский без пассажиров", - сказал Серебряков.

По его словам, помимо "Гипаниса" пассажирские перевозки между Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским один раз в неделю осуществляла на вертолете камчатская авиакомпания ООО "Витязь-Аэро" (принадлежит 4 гражданам РФ - ИФ). Но с 5 сентября она полеты не выполняет, отказавшись работать по старым тарифам, утвержденным РЭК Сахалинской области еще в 2015 году. Компания настаивает на повышении тарифов.

Как пояснил мэр, в 2015 году себестоимость перевозки 1 пассажира на вертолете составляла более 16,2 тыс. рублей в одну сторону, за счет дотации областного бюджета билет в одну сторону все это время стоил 4 тыс. рублей.

"Решением транспортной проблемы сейчас занимается правительство Сахалинской области", - пояснил Серебряков.

Он также добавил, что в воскресенье из Северо-Курильска на Камчатку не смогли выехать 40 человек, у которых были билеты на "Гипанис", в том числе четверо сахалинских поисковиков, возвращающихся из экспедиции на о. Шумшу (Северные Курилы).

Прямого сообщения между Северными Курилами и Сахалином нет, перевозки осуществляются через Петропавловск-Камчатский.

Грузопассажирское судно "Гипанис" принадлежит сахалинскому ООО "Сахморфлот" (его владельцами являются двое граждан РФ - ИФ).

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Теги: Россия, Курилы

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