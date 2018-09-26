Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 4,5 км

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы Сахалинской области) вулкан Эбеко в среду выбросил столб пепла высотой до 4,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"На вулкане Эбеко в среду утром местного времени наблюдался пепловый выброс на высоту до 4-4,5 км, шлейф распространился к востоку от вулкана на расстояние 5 км", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.