Режим повышенной опасности объявлен в Челябинске из-за перебоев с вывозом мусора

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной опасности введен в Челябинске в связи с перебоями вывоза мусора с контейнерных площадок жилых домов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Решением главы города с понедельника введен режим повышенной опасности, он будет действовать до устранения проблемы. Особый режим позволяет работать технике в ночное время, поэтому мусоровозы будут выезжать во дворы и поселки также ночью", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в сутки из города нужно вывозить 350 тыс. тонн мусора, но всю неделю не хватало машин, поскольку самые крупные перевозчики прервали договор. Они отказались вывозить мусор на полигон в поселок Полетаево после закрытия в сентябре городской свалки.

Для пополнения парка техники в город прибыли машины из соседних муниципалитетов области, а также Екатеринбурга и Кургана.

"На конец прошлой недели мы вышли на нужный объем вывоза, но остается проблема уборки несанкционированных свалок, образовавшихся во дворах. Глава города Евгений Тефтелев выделил 14 млн из резервного фонда на ликвидацию свалок. Ожидается, что в течение этой недели большинство из них будут убраны", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура города внесла главе администрации Челябинска представление об устранении проблемы вывоза мусора из городских дворов.