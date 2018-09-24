Прокуратура потребовала приостановить завод в Челябинске из-за эко-нарушений

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении ООО "Челябинский опытный механический завод", который работает без согласованного проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

"Предприятие привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.8.21 (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). Дело передано на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд Челябинска для решения вопроса о приостановке деятельности предприятия на 90 суток", - говорится в сообщении.

Ранее, в 2017 году, прокуратура уже привлекала данное предприятие за аналогичное нарушение. Тогда завод оштрафовали на 120 тысяч рублей, ему вынесли предписание устранить нарушения. Однако до настоящего времени предприятие не имеет согласованного проекта нормативов ПДВ и специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Также не согласованы с региональным Минэкологии мероприятия по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий, отмечает прокуратура.

Прокурор потребовал от руководителя устранить нарушения и наказать виновных.

ООО "Челябинский опытный механический завод" производит строительные металлические конструкции, изделия и их части. Специализируется на строительстве быстровозводимых зданий и сооружений. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром общества является челябинский предприниматель Александр Сырых.