Рассмотрение иска ТНТ к "Яндексу" о блокировке пиратских сериалов начнется в октябре

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил на 8 октября подготовку по иску телеканала ТНТ (принадлежит "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео".

"Досудебная подготовка по иску ТНТ к "Яндекс" назначена на 8 октября в 9:40", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как ожидается, в ходе подготовки стороны уточнят свои позиции по иску, а суд назначит дату рассмотрения дел по существу.

Ранее аналогичные иски поступили в Мосгорсуд от ООО "Парнас Медиа" (телеканал "Супер"), ООО "Телеканал ТВ3" и 2х2. В исковых заявлениях все телеканалы просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей по каждому заявлению в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину в сумме 400 рублей.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru сериала "Домашний арест", проекта "Мистические истории", а также сериалов "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает в своем сервисе "Яндекс.Видео" пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение, подав в Мосгорсуд жалобы.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 7 сентября отказала "Яндексу" в снятии блокировки пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео", отклонив частные жалобы компании.

Вместе с тем, в "Газпром-медиа" выразили надежду, что холдингу удастся достичь мирового соглашения с "Яндексом" в суде.