Финские пограничники задержали двух россиян на моторной лодке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пограничники Финляндии задержали двух граждан России, которые на моторной лодке без разрешения вторглись в финский воды на озере Пукалусъярви (Pukalusjarvi, юго-восточная Финляндия), сообщил в понедельник сайт Yle.

Инцидент произошел в субботу вечером, о нем пограничникам сообщил местный житель.

"Когда пограничники прибыли на место, моторная лодка была уже на километр на стороне Финляндии", - отметил руководитель погранслужбы Юго-восточной Финляндии подполковник Эса Вейкканен (Esa Veikkanen).

После допроса нарушители были оштрафованы и отправлены в Россию. В понедельник российской стороне была передана и моторная лодка.