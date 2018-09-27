КПРФ и ЛДПР выставят своих кандидатов на досрочных выборах губернатора Сахалинской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сахалинские региональные отделения КПРФ и ЛДПР заявили о своем обязательном участии в досрочных выборах губернатора Сахалинской области и высоко оценивают свои шансы на победу.

"Безусловно, КПРФ будет выставлять своего кандидата. Проведем обсуждение в ближайшее время на разных уровнях нашей партии. От первичных отделений до Центрального комитета КПРФ будем вести консультации. Безусловно, наша партия будет участвовать в выборах", - заявил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель Сахалинского регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

По его словам, своего кандидата сахалинские коммунисты назовут в начале следующего года. "Думаю, что вероятность победы нашего кандидата - очень высокая. Наш кандидат имеет реальные шансы на победу", - считает собеседник агентства.

Он также добавил, что сахалинские коммунисты, как и их приморские однопартийцы, на предстоящих досрочных выборах губернатора в сентябре 2019 года примут "все возможные меры для организации контроля в день голосования".

"Ситуация в Приморье с отменой выборов как раз показала, что наша партия способна контролировать итоги голосования. Отмена выборов в Приморье произошла из-за того, что КПРФ выставила наблюдателей на участках, получила копии протоколов. Она обладала достоверной информацией, что на ряде участков выборы были сфальсифицированы. Все материалы по фальсификациям, которые собрала наша партия, благодаря современным информационным технологиям и соцсетям, стали достоянием общественности", - добавил П.Ашихмин.

"Своего кандидата обязательно будем выдвигать и участвовать в выборах. У нас есть достойные люди, которые могут идти на выборы. Они имеют высокие шансы на победу", - заявил агентству член координационного совета Сахалинского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Флеер.

"Будем заниматься этим вопросом, рассматривать кандидатов, проходить все необходимые процедуры. Думаю, в ближайший месяц будет уже определенность с кандидатами", - добавил он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 26 сентября назначил сахалинского губернатора Олег Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Выборы губернатора Сахалинской области должны были пройти в 2020 году.

В сентябре 2019 года на Сахалине будут проходить выборы депутатов городского собрания Южно-Сахалинска, а также Невельского и Ногликского городских собраний.