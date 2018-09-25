В Госдуме назвали причину нелегитимности решений ЕСПЧ по России

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Невозможность участия России в выборе судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и уполномоченного по правам человека Совета Европы делает работу этих органов нелегитимными по отношению к РФ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который курирует в нижней палате взаимодействие с европейскими парламентскими организациями.

"То, что Россия не участвует в процессе избрания полномочного представителя по правам человека, судей Европейского суда по правам человека, других руководящих органов, делает и эти структуры и принимаемые ими решения нелегитимными в отношении нашей страны", - сказал Толстой, выступая с трибуны Госдумы от фракции "Единая Россия".

"Хотел бы обратить отдельное внимание, что больше всего вызывает у нас беспокойство - не само наше присутствие или отсутствие, наличие права голоса в Парламентской ассамблее, а последствие отсутствия российской делегации там", - сказал он.