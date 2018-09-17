В ЕСПЧ направлена первая жалоба на задержание в ходе акции протеста 9 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба на задержание организатора несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года, сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Васин, сотрудничающий с юридической службой "Апология протеста".

"22-летнюю координатора штаба Алексея Навального в Красноярске Марию Маковозову задержали еще 6 сентября, за три дня до митинга, и арестовали на десять суток за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). В жалобе в Страсбург сообщается о нарушении свободы выражения мнения, собраний и объединений, права на справедливое судебное разбирательство и на свободу и личную неприкосновенность (статьи 10, 11, 6 и 5 Европейской конвенции о защите прав человека)", - сообщил Васин.

По его словам, это первая жалоба, поданная в ЕСПЧ в связи с событиями 9 сентября.

Согласно тексту жалобы, в частности, "привлечение заявителя к ответственности в виде лишения свободы не преследовало законной цели, так как было направлено на лишение возможности заявителю принять участие в мирной акции и выразить своей отношение к насущной общественно важной теме".

9 сентября, в единый день голосования на выборах, в российских городах прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Мероприятия по большей части не были согласованы с местными властями.