Бывшему вице-президенту "Росгосстраха" Хачатурову переквалифицировали обвинение

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следствие отказалось от обвинения в растрате и считает, что бывший вице-президент "Росгосстраха" Сергей Хачатуров похитил деньги компании путем обмана, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Мельников.

"Следствие уточнило обвинение, изменив квалификацию деяния с растраты (ч.4 ст.160) на мошенничество (ч.4 ст.159)", - сказал он.

Адвокат при этом пояснил, что по сути и тяжести деяния обвинение не изменилось. "Просто они поняли, что по растрате дело рассыпается, а под мошенничество можно что угодно подвести. Но мы продолжим добиваться справедливости и оправдания нашего подзащитного", - резюмировал защитник.

Он также рассказал, что во вторник Мосгорсуд отказался изменить Хачатурову меру пресечения и оставил его под стражей до 17 ноября. Защита намерена продолжить добиваться освобождения Хочатурова в кассационной инстанции.

Кроме того, отметил Мельников, если уголовное преследование Хачатурова не будет прекращено, защита обратится в Европейский суд по правам человека. "Мы будем использовать все правовые нормы вплоть до обращения в Европейский суд. Но я надеюсь, что следствие само осознает необоснованность своих претензий, прекратит уголовное преследование Хачатурова и до ЕСПЧ дело не дойдет", - сказал защитник.

Хачатуров и другая фигурантка дела, экс-акционер "Росгосстрах Банка" Надежда Клепальская, которая содержится под домашним арестом, были задержаны в Москве 17 апреля сотрудниками ФСБ.

Как считает следствие, Хачатуров и сестра ранее возглавлявшей совет директоров "Росгосстрах Банка" Светланы Клепальской Надежда, "сформировав преступный умысел", реализовали акции ПАО "Росгосстрах", которыми владели через ООО "РГС Активы", а полученными средствами "распорядились по своему усмотрению".

По словам адвоката, сумма похищенного следствием не установлена и составляет "более 1 млрд рублей". Свою вину никто из обвиняемых не признает.