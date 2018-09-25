Прокуратура потребовала завести дела против виновников мусорного коллапса в Челябинске

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Челябинской области направила в следственные органы требование возбудить уголовные дела в отношении руководителей ООО "Горэкоцентр+" и МУП "ГорЭкоЦентр", допустивших мусорный коллапс в Челябинске.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя ООО "Горэкоцентр+" по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в отношении директора МУП "ГорЭкоЦентр" - для решения вопроса об уголовном преследовании по части 1 статьи 293 (халатность)", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Выводы прокуратуры сделаны по итогам проверки многочисленных жалоб населения.

Установлено, что начиная с 18 сентября ООО "Горэкоцентр+" в одностороннем порядке прекратил вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок почти во всех районах города. На сегодняшний день выявлено 334 образовавшиеся во дворах домов несанкционированные свалки.

Кроме того, сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что директор МУП "ГорЭкоЦентр" ненадлежащим образом исполнял служебные обязанности по сбору и вывозу отходов населения. В результате на ликвидацию несанкционированных свалок потребовались дополнительные бюджетные средства.

Главе города Челябинска Евгению Тефтелеву 24 сентября прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона.

В пресс-службе администрации города агентству "Интерфакс" сообщили, что в понедельник директор МУП "Горэкоцентр" Игорь Галичин подал заявление об увольнении по собственному желанию. "Заявление подписано главой города. Со вторника исполняет обязанности директора Дмитрий Никишин, ранее возглавлявший отдел управления отходами и контроля Управления экологии и природопользования администрации города Челябинска", - уточнили в пресс-службе.

По данным мэрии, в Челябинск прибыла резервная техника из других городов региона. По состоянию на 18.00 местного времени мусор вывозит более 90 специальных машин-мусоровозов, ожидается прибытие еще десяти таких машин.

Ранее в городе введен режим повышенной опасности, на ликвидацию образовавшихся свалок из резервного фонда бюджета выделено 14 миллионов рублей.

Проблемы начались после закрытия старой городской свалки. Перевозчики отказались возить мусор на полигон в поселок Полетаево, ссылаясь на убытки из-за выросших расходов на дорогу.