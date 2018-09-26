В Совете Федерации по итогам выборов появились уже 13 новых сенаторов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - По итогам сентябрьских региональных выборов в Совет Федерации уже пришли 13 новых сенаторов, но пополнение рядов верхней палаты продолжится.

На первом пленарном заседании осенней сессии Совета Федерации в среду вновь прибывшим членам палаты были вручены удостоверения сенаторов.

Среди 13 новых членов Сове Федерации девять были делегированы губернаторами, в том числе бывший Управделами президента РФ Владимир Кожин (сенатор от Москвы) и экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин, который будет представлять регион в палате.

Однако послевыборное формирование состава Совета Федерации еще не завершено. Так, из 26 регионов, где проходили выборы губернаторов, на данный момент только 16 глав субъектов вступили в должность и определились с кандидатурами членов Совета Федерации (из них семеро действующих сенаторов). Что касается региональных парламентов, то из 16 участвовавших в выборах заксобраний пока только семь делегировали в Совет Федерации сенаторов (из них трое действующих).