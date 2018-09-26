В России

Орешкин поручил Ростуризму разобраться с задержкой чартера в Тунисе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал поручение Ростуризму проверить инцидент с задержкой чартера в Тунисе и разобраться, были ли нарушены права туристов.

"У нас опять неприятная история с туристами, самолет которых был задержан в Тунисе. Я дал поручение Ростуризму провести проверку этого случая. Необходимо разобраться, были ли нарушены права туристов, были ли выполнены обязательства авиакомпании и туроператора. Абсолютно недопустимо, чтобы проблемы и риски организаторов турпоездок перекладывались на людей. Будем дальше развивать работу отрасли таким образом, чтобы минимизировать такие неприятные ситуации для людей", - цитирует пресс-служба Минэкономразвития главу ведомства.

25 сентября Boeing 777 авиакомпании Nordwind, который должен был выполнить рейс №4 7650 Джерба - Москва из-за технических неполадок не смог вылететь в Россию в 17:30 местного времени. На рейсе должны были лететь 440 пассажиров - туристов PEGAS Touristik. За пассажирами были высланы два резервных борта - Boeing 767 300 авиакомпании Pegasfly ("Икар") и Airbus A321 авиакомпании Nordwind. Самолеты забрали всех пассажиров, в среду они вернулись в Москву.

В пресс-службе Ростуризме сообщили, что в отношении пассажиров были соблюдены все правила, установленные на случай задержки рейса. Пассажирам было предложено размещение в отеле на время ожидания резервных бортов, вода и питание.

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Теги: Минэкономразвития, Ростуризм, Максим Орешкин, Тунис
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