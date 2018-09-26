В доме задержанного брата экс-главы Дагестана изъяли компьютеры и документы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следователи допросили брата бывшего главы Дагестана Раджаба Абдулатипова, подозреваемого в участии в преступном сообществе, и изъяли в доме и служебном кабинете компьютеры и документы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Следователи завершили допрос депутата Народного собрания Дагестана Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно устанавливавшего гражданам инвалидность", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ходе обысков в рабочем кабинете и в доме подозреваемого "изъяты компьютеры, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия".

Депутат Народного собрания Дагестана - брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова - Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе.

По данным следствия, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.