Брат экс-президента Дагестана не признал вину по делу о преступном сообществе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в махинациях с выдачей инвалидности за взятки депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов, брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, не признает своей вины.

"Вот это все, в чем меня обвиняют - для меня новость. Я с этим не знаком", - сказал Абдулатипов в пятницу в суде, где решается вопрос о его аресте. Видео из зала заседания распространила пресс-служба Следственного комитета.

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что следствие ходатайствует перед судом об аресте Абдулатипова. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, дополнительно установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества", - говорилось в сообщении пресс-службы СК.

О задержании подозреваемого в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ) Абдулатипова в пресс-службе сообщили в среду. По данным следствия, члены группировки за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. В августе по этому уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

В отношении Махачева возбуждено дело по нескольким статьям. Он подозревается в организации этого преступного сообщества.