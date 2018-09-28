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Суд не стал арестовывать участника акции против пенсионной реформы, обвиняемого в нападении на полицейских

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в пятницу отказал в избрании меры пресечения Ивану Белякову, обвиняемому в нападении на полицейских во время несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста.

МоскваВ Москве арестован обвиняемый в нападении на росгвардейца участник акции 9 сентябряЧитать подробнее

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте задержанного", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Белякову инкриминируется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, 9 сентября, принимая участие в несогласованной с властями акции в центре Москвы, он ударил сотрудника Росгвардии.

9 сентября в Москве прошла протестная акция сторонников оппозиционера Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тысячи человек.

Акция против пенсионной реформы в Москве

9 фотографий
На Пушкинской площадиУ здания Госдумы на Охотном рядуНа Пушкинской площадиНа Лубянской площади
На Пушкинской площади
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Теги: Иван Беляков

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