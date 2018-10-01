Участника акции против пенсионной реформы в Москве оштрафовали на 30 тысяч рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей участника акции против повышения пенсионного возраста, прошедшего в столице 9 сентября.

"Иван Беляков признан судом виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении ), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко в понедельник.

Беляков также является фигурантом уголовного дела о нападении на полицейских во время акции 9 сентября. Ему инкриминируется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 9 сентября, принимая участие в несогласованной с властями акции в центре Москвы, он ударил сотрудника Росгвардии. 28 сентября Хамовнический суд Москвы отказал следствию в заключении Белякова под стражу.

9 сентября в Москве прошла протестная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тысячи человек.