Суд отказал в УДО осужденному за взятку экс-депутату Петербурга Нотягу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд отклонил ходатайство об условно досрочном освобождении бывшего депутата петербургского Заксобрания Вячеслава Нотяга, получившего три года колонии строгого режима за взятку.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев соответствующее ходатайство, поданное в порядке статьи 79 УК РФ, вынес постановление об отказе в условно-досрочном освобождении Вячеслава Нотяга", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 18 января Кировский районный суд Петербурга приговорил Нотяга за взятку к трем годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Прокуратура просила для Нотяга в суде 8 лет лишения свободы и при обжаловании приговора просила Санкт-Петербургский городской суд его ужесточить. Суд частично удовлетворил апелляционное представление ведомства, не увеличив срок заключения бывшему депутату.

Дело о коррупции в отношении Нотяга было возбуждено в апреле 2016 года, его расследование завершили через год. На тот момент он был беспартийным членом "группы независимых депутатов" петербургского Заксобрания.

Из материалов уголовного дела следует, что 10 июня 2015 года в своем служебном кабинете Нотяг предложил генеральному директору компании "Воин-В" Олегу Глущенко ежеквартально передавать ему взятку не менее 300 тыс. рублей, чтобы не препятствовать строительным работам при застройке для расселения старого жилого фонда в квартале Ульянка.

В апреле 2016 года в клубе "Звезда" на улице Лени Голикова Нотяг получил очередную взятку в 600 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

По версии следствия, в общей сложности депутат незаконно получил не менее 1,2 млн рублей.