Министра здравоохранения Камчатки обвинили в растрате

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко предъявлено обвинение в растрате 22 млн рублей, сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ предъявлено в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Ранее обвинения были предъявлены еще двум фигурантом этого дела - адвокату и учредителю коммерческой организации.

По версии следствия, преступление подозреваемые совершили в прошлом году при покупке недвижимости для Петропавловск-Камчатской городской поликлиники № 3. Фигуранты провели сделку, купив по завышенной стоимости помещение для филиала поликлиники. По данным СКР, из бюджета похищено не менее 22 млн рублей. Деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Решением суда, проходящий по делу коммерсант арестован на два месяца, Лемешко и адвокат на время следствия останутся на свободе.

Решением суда краевой министр отстранена от должности на время следствия.

Татьяна Лемешко возглавляет министерство здравоохранения Камчатского края с 2008 года.