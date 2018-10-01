В Госдуме предложили обязать СМИ направлять сведения о коррупции в прокуратуру

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение парламента законопроект, обязывающий СМИ направлять в проверяющие органы информацию о необоснованных доходах и о признаках преступления в деятельности чиновников.

Иванов предлагает внести поправки в закон о СМИ и в закон "о контроле за соблюдением расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

В случае, если издание публикует сведения о фактах коррупции, редакция в трехдневный срок должна направить копию имеющихся у нее материалов в проверяющие органы, а также руководителям организаций, в которых были совершены правонарушения. Редакция также будет обязана опубликовать полученный ответ о результатах проверки. Если же в 30-дневный срок ответ не пришел, СМИ должны будут направить имеющиеся у них материалы в прокуратуру.

Парламентарии также предлагают штрафовать СМИ, которые пренебрегут новой нормой.

В пояснительной записке отмечается, что в действующем законодательстве есть нормы, которые дают право возбуждать уголовные дела на основании материалов СМИ, однако, по мнению автора, практика показывает, что они не используются.

"Это (принятие законопроекта) позволит, с одной стороны, дисциплинировать СМИ от распространения порочащей и недостоверной информации, а с другой не позволит оставить без внимания правоохранительных органов факты о коррупционной деятельности и иных нарушениях закона со стороны государственных и муниципальных служащих, явившихся предметом публикации в средствах массовой информации", - написал автор в пояснительной записке к своему законопроекту.