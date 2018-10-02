Два человека стали жертвами автоаварии под Новосибирском

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Два человека погибли и один госпитализирован с травмами в результате столкновения ВАЗ-2106 и грузовика MAN в Новосибирском районе Новосибирской области во вторник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, около 02:00 мск водитель грузового автомобиля MAN, стоящего на проезжей части, менял на машине колесо.

"В это время в грузовик врезался попутный автомобиль ВАЗ-2106. В результате ДТП на месте погибли водитель грузовика и пассажирка легкового автомобиля. Водитель ВАЗ-2106 госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.