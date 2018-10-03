Автомобиль сбил трех школьниц в Хабаровске

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Женщина-водитель в Хабаровске сбила трех школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, две девочки находятся в больнице, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 октября на улице Малиновского. Экспресс-тест показал, что женщина-водитель была трезва", - говорится в сообщении.

По словам автомобилистки, ее слепил свет машины, которая двигалась во встречном направлении.

"В настоящее время двое детей госпитализированы в лечебное учреждение, одна - отпущена домой", - отмечается в сообщении.